Expédition dans le lac glacier des Kerguelen

Les îles Kerguelen sont un sanctuaire que l'on pourrait croire épargné par l'activité humaine, mais elles sont aussi soumises au réchauffement climatique. Dans l'hémisphère Sud, l'archipel est l'un des rares postes d'observation des dérèglements climatiques. Sa calotte glaciaire en est l'illustration. Avec 500 kilomètres carrés, c'est le plus vaste glacier de France, plus grand que tous les glaciers des Alpes réunis. C'est aussi celui qui fond le plus vite à l'échelle de la planète.



