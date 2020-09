Grèce : à la découverte des fonds marins et de leurs épaves antiques

Les fonds marins sont extraordinaires au large de la Grèce, tout près de l'île d'Ithaque, chère à Ulysse et Pénélope. Des centaines d'épaves grecques et romaines gisent par 20 mètres de fond, certaines depuis 2000 ans. Jusqu'à présent, la plongée était interdite pour préserver ces trésors. Une de nos équipes a pu les explorer en exclusivité.



