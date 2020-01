Heshun, un village extraordinaire à l'écart de la Chine moderne et bouillonnante

Heshun est niché aux pieds de vieux volcans endormis depuis 3 000 ans. Avec ses vieux temples et ses maisons en bois, ce petit paradis est longtemps resté à l'écart de l'agitation de la Chine moderne. Les touristes ont fait sa découverte depuis peu et sa tranquillité est restée intacte. Outre son marché où sont vendus des épices et des légumes inconnus en Europe, le village se démarque aussi par ses spécialités culinaires, ses traditions et son artisanat.



