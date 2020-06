Il y a 70 ans, Maurice Herzog et Louis Lachenal gravissaient pour la première fois l'Annapurna

Ce mercredi marque le 70ème anniversaire de l'ascension des alpinistes français Maurice Herzog et Louis Lachenal au sommet népalais l'Annapurna. A 14h, le 3 juin 1950, Herzog hisse le drapeau de la victoire à plus de 8 000 m d'altitude et à -40°C. Une première dans l'Histoire. Un périple qui aurait pourtant pu mal finir : sur les quatre membres de l'expédition, seuls deux sont montés au sommet et y ont laissé leurs doigts et leurs orteils. Retour sur cette victoire de l'homme sur la montagne.