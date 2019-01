VIDÉO - Île de Wight : les paysages à couper le souffle de la petite Angleterre

Protégée par des hauts remparts, l'île de Wight est considérée comme un concentré d'Angleterre en miniature. Les falaises de craie blanche qui font la renommée de l'île offrent un paysage à couper le souffle. En survolant ce caillou de 380 kilomètres carrés, on trouve une étendue de collines vertes et rousses.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 02/01/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 2 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.