Keukenhof, le plus grand parc floral du monde aux Pays-Bas, fermé à cause de l'épidémie

Si durant le mois d'avril et de mai, Keukenhof (Pays-Bas) accueille près d'un million et demi de touristes, cette année, les fleurs prennent le frais sans visiteurs. En effet, à cause du coronavirus, ce plus grand parc floral au monde est fermé au public. Les jardiniers, eux, continuent à travailler sans relâche pour préserver la beauté du parc et préparer la prochaine saison.



