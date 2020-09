L'incroyable histoire de la villa Eilenroc au Cap d'Antibes

La villa Eilenroc a attendu ce week-end pour rouvrir ses portes après un an de travaux. Les visiteurs partent en immersion dans les fastes de la belle époque des années folles. En plus de ses chambres avec vue sur la mer et le jardin, composé d'essence rare, la villa est un lieu romantique sur la Cap d'Antibes. Nos journalistes nous font visiter ce joyau de la Côte d'Azur, né d'une grande histoire d'amour.



