"La France secrète" : 24 heures au plus près des animaux de la savane

Avec leurs deux enfants, Cécile et Romain Brasseur sont venus passer une nuit dans une cabane se trouvant au coeur du Parc zoo du Reynou, face à une cinquantaine d’animaux sauvages. La famille a déboursé 275 euros pour cette expérience, à seulement dix minutes de Limoges. Alors que les visiteurs retrouvent les 600 animaux du parc animalier au petit matin, les vacanciers accèdent aux coulisses du zoo. Ils n’auraient jamais imaginé préparer une activité pour divertir un tigre. Après 24 heures au plus près des animaux, la famille reparte avec une sensation de bout du monde et des souvenirs impérissables.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/06/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.