La France secrète : en Savoie, dans la réserve naturelle du Plan de Tuéda

Créée il y a trente ans, presque jour pour jour, la réserve naturelle du Plan de Tuéda offre de quoi satisfaire les envies de nature. On y trouve des marmottes, des chamois, l'aigle royal et des forêts d'épicéas. Une centaine d'espèces de la flore alpine s'y concentrent également. La cueillette y est interdite, alors, il faudra simplement contempler. Pour les randonneurs, les endroits à découvrir ne manquent pas avec les 30 km de chemins de randonnée.



