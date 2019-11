La truffe blanche d’Alba fêtée en Italie

La truffe blanche fait la renommée de la ville d'Alba au nord-ouest de l'Italie. Chaque année à l'automne, 500 000 touristes envahissent la ville pour assister au festival de la truffe. Tous y viennent pour sentir, et même goûter pour les plus fortunés l'un des aliments les plus chers du monde. Les cent grammes se négocient jusqu'à 400 euros le kilo, c'est cinq fois plus cher que la truffe noire.



