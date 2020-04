La vie est à l'arrêt au parc naturel régional du Marais poitevin

Sur les canaux, au coeur du Marais poitevin, la Venise verte n'a jamais si bien porté son nom. Dans le village de Coulon, où la faune et la flore sont en plein éveil, les rares promeneurs savourent leur chance. L'occasion de redécouvrir différemment les lieux, en toute intimité. D'ordinaire, de nombreux touristes se baladent sur les quais et plusieurs centaines de barques sont à l'eau. En l'absence des vacanciers de passage, les locaux s'attaquent à l'entretien des marais.



