Le Cap-Vert, la nouvelle destination touristique à la mode

Des plages sublimes, une culture passionnante, une musique connue dans le monde entier... Le Cap-Vert est la nouvelle destination touristique à la mode. De plus en plus de nos compatriotes découvrent cet archipel au large du Sénégal. Le pays a mis en place un vaste plan pour attirer en deux ans un million de visiteurs chaque année.



