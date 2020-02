Le Carnaval de Venise, de la fantaisie et de la bonne humeur haut en couleur

Pendant deux semaines, les rues de Venise sont remplies de passants cachés derrière leur masque, avec des costumes médiévaux d'une grande beauté. Le carnaval débute avec le fameux "saut de l'ange", puis vient la fête des Marie, exposant les douze plus belles femmes de la ville. Quant aux costumières, les livres d'histoire sont leurs guides et le carnaval, leur source d'inspiration. Tout est permis pour ne pas passer inaperçu, sans être reconnu.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 21/02/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 21 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.