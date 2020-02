Le Carnaval hivernal de Québec, l'un des plus vieux du monde

Il y a plus d'un siècle, les paysans québécois avaient créé le Carnaval hivernal pour se retrouver et s'amuser. Cette tradition a perduré et est même devenue très prisée des touristes. Pendant cette fête, la glace constitue un objet de sculpture pour créer un univers enchanté où le sourire est garanti tant pour les petits que les grands. L'occasion également pour les amateurs de sensations fortes de s'adonner à la course de canoë, une autre grande tradition du carnaval.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 19/02/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 19 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.