Le Cotentin comme vous ne l’avez jamais vu

Jérôme Houyvet photographie et immortalise des points de vue uniques de sa région grâce à son paramoteur. À travers son œil, les rivages du Cotentin se métamorphosent en œuvre abstraite. Les couleurs de la Manche surprennent et avec un peu d'imagination, les îlets normands se transforment en atoll polynésien. En prenant de la hauteur, ce photographe est également un témoin privilégié de l'érosion du littoral.



