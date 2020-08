Le grand format : la Croatie orpheline de ses touristes

Cet été, les touristes français ont délaissé les destinations plus lointaines. C'est le cas par exemple de la Croatie. 640 000 de nos concitoyens avaient visité le pays l'an dernier. Aujourd'hui, il n'y en a pratiquement plus. C'est le cas également de millions de touristes étrangers qui ont renoncé à découvrir la Croatie. Nos journalistes l'ont constaté dans la magnifique ville de Split et sur l'île d'Hvar.



