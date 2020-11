Le grand format : la fabrication du saumon fumé, un secret suédois bien gardé

L'autre secret des Suédois, c'est l'art de la marinade. Mais ce n'est sûrement pas le chef Stefan Eckert qui nous le dévoilera. Le saumon fumé, c'est sa grande spécialité. Dans les sous-sols de son restaurant, il passe plusieurs jours à dégorger dans une préparation à l'aneth, mais impossible d'en savoir plus. Pour ce chef, cela ne fait aucun doute, ce poisson est le meilleur de tous, et il n'est pas le seul à le penser. Après les Suédois, c'est aux Français qu'il en vend le plus. 92 euros le kilo, soit plus de deux fois plus cher que le saumon norvégien.