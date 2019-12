Le sauna finlandais, un art de vivre

Le principe est très simple : une cabane en bois, une chaleur sèche de 70 à 100 degrés et une bonne suée. Le sauna est à la Finlande ce que la terrasse de bistrot est à l'Hexagone. On y discute entre amis mais on peut aussi négocier une hausse de salaire avec son patron. Ces Européens du Nord veulent le voir inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco.



