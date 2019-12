Les cerfs de Nara, l'une des attractions les plus populaires du Japon

Mille quatre cents cerfs se promènent en liberté à Nara, au centre du Japon. Ce sont les rois de la ville. Ces bêtes attirent les touristes. En dix ans, les cerfs de Nara sont devenus l'une des attractions les plus populaires du Japon avec sept fois plus de visiteurs. Ces animaux coûtent également beaucoup d'argent à la municipalité et créent des embouteillages.



