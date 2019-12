Les chasseurs d'étoiles dans le désert du Sultanat d'Oman

C'est un voyage entre deux mondes, celui du désert et celui des étoiles. Pour passer de l'un à l'autre, il suffit de lever les yeux pour voir Jupiter, Vénus, Saturne... Et avec le télescope, les visiteurs pourront observer les zones de la galaxie d'Andromède ce samedi, la nuit sans lune. La clarté du ciel du désert de Wahiba, l'hiver, en a fait l'un des meilleurs sites en Orient pour l'observation de la voûte céleste.



