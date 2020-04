Les gorges de l'Ardèche en confinement, le retour du paradis perdu

Comme partout ailleurs, les gorges de l'Ardèche se réveillent au son du silence. Et pourtant, elle est l'une des réserves naturelles les plus fréquentées du sud de l'Hexagone. Mais si le confinement a fait fuir les touristes, la nature, elle, a repris ses droits et ses animaux se déconfinent. Alors, ceux qui en ont le privilège, prennent le temps d'écouter et d'observer ce moment suspendu.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 28/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1.