Les mystères de la tour de Pise

Né au XIIème siècle, Bonanno Pisano était sculpteur et architecte. Consterné par l'inclinaison de la tour qui s'enfonce alors qu'il vient juste de finir le troisième étage, il abandonne le chantier. Les travaux reprennent après sa mort et dureront deux siècles. 800 ans après, l'échec de l'architecte est ironiquement devenu l'un des beaux succès touristiques d'Italie. Plus de trois millions de visiteurs s'y rendent chaque année.



