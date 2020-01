Les plus belles rues de France (4/4) : à la découverte de l'unique rue d'Ainhoa

Il s'agit d'un petit coin du Pays basque, à deux pas de la frontière espagnole. Le petit village d'Ainhoa est construit autour d'une rue unique appelée "la karika". Cette dernière est bordée de splendides maisons à colombages. Également construit entre mer et montagne, le village se trouve sur une voie très empruntée depuis des siècles, notamment pour le commerce. Notre équipe vous fait découvrir la particularité de cette rue et de ses environs.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 30/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 30 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.