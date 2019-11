Londonderry, la ville originaire de la fête d'Halloween

Si on a cru depuis fort longtemps qu'Halloween était une fête américaine, on se trompe. Anciennement appelée Samhain, Halloween fait partie de la croyance celte. Chaque année, des touristes du monde entier viennent à Londonderry, en Irlande du Nord, pour découvrir cette tradition ancestrale. Pour l'occasion, la ville organise une grande parade, qui au passage, alimente considérablement l'économie régionale.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 01/11/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 1er novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.