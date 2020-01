Mission en Terres australes : l'archipel de Crozet, première étape vers les îles Kerguelen

L'archipel des Kerguelen est la plus grande réserve naturelle française qui vient d'être classée au patrimoine de l'humanité par l'Unesco. C'est également un poste d'observation unique pour les recherches scientifiques et le réchauffement climatique. Pour partir à sa découverte, il faut aller sur l'Île de la Réunion, d'où l'on prend le navire menant aux Terres australes et antarctiques françaises, et passer par l'archipel de Crozet. Le trajet dure 30 jours, pour une distance de près de 9 000 kilomètres.



