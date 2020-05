Moins de 100 km autour de Lyon : la Dombes, pays des mille étangs

Les restrictions de déplacement nous ont ouvert les yeux sur les trésors de nos régions. Avant que la limite des 100 km ne soit levée, nous sommes allés dans la Dombes, dans la région lyonnaise. Elle se situe à une trentaine de kilomètres de Lyon. Avec ses eaux silencieuses, le meilleur moyen de découvrir ce pays des mille étangs est de pédaler. On y retrouve également Le Parc des Oiseaux avec ses 30 000 locataires, une cabane flottante et d'autres lieux insolites.



