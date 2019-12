Norvège, le royaume des échecs

C'est un jeu, un sport, une discipline et un art lorsqu'il est pratiqué par de grands maîtres. Des millions d'adeptes dans le monde jouent aux échecs. Mais en Norvège, cela va beaucoup plus loin. Les cinq millions d'habitants se passionnent autant pour les 64 cases que pour le football. À l'école, à la maison, sur le smartphone, dans les bars, les compétitions battent même des records d'audience à la télévision.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/12/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 5 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.