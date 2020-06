"Nos vacances en France" : combien ça coûte de découvrir la Corse en bateau ?

La Corse en bateau, c'est synonyme de vacances de rêve. Mais cela a évidemment un coût. Le prix varie évidemment selon les saisons et le type de bateau que vous choisissez. Pour profiter de l’île, mieux vaut privilégier les catamarans à voile, plus économiques et plus sûrs pour les enfants, avec un système de filet tout autour du bateau. Et surtout partir à plusieurs : en moyenne, il faut compter 4500 euros pour une semaine pour 8-10 personnes. Mais attention, le prix peut grimper jusqu'à 7000 euros, surtout en plein été. Pour une semaine en voilier, il faut compter 200 euros de carburant en plus.