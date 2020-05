"Nos vacances en France" : renouer avec la nature dans une bulle tout confort en haut d’un arbre

Il existe à Quistinic de drôles d'habitations qui pourraient vous plaire si vous aimez tout ce qui est insolite. Ce sont en fait des bulles transparentes nichées parmi les arbres et installées sur des pilotis. Un concept unique. Elles disposent notamment d'une chambre tout confort comprenant un lit et deux fauteuils. Les équipements sont réduits à l'essentiel pour permettre aux visiteurs de profiter du calme et de son environnement. Quid des autres atouts du site ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 26/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 26 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.