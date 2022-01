VIDÉO - Polynésie : l'exceptionnelle découverte d'un photographe français au large de Tahiti

De Tahiti, on connaît surtout les cartes postales de la surface ou les photos que l'on peut faire soi-même avec ses palmes et son tuba. Mais Alexis Rosenfeld, qui parcourt les mers de la planète sous le parrainage de l'Unesco, pour une mission de 10 ans destinée à sensibiliser à la situation "dramatique" des océans, part à la découverte de mondes inexplorés. Et le photographe, que TF1 accompagne dans les profondeurs des eaux polynésiennes dans la vidéo du 20H ci-dessus, n'est pas à l'abri de grandes surprises.

L'exploration de ce jour-là se déroule entre 40 et 80 mètres de profondeur. Et ce que le photographe et les scientifiques qui l'accompagnent vont découvrir va largement dépasser leurs espérances : en plein cœur du Pacifique, un récif corallien profond, aux allures de champs de roses géantes, qui pourrait être l'un des plus grands du monde. Une vallée très esthétique pour le photographe, une mine d'informations pour les scientifiques. Pour le moment, les chercheurs ont déjà identifié trois kilomètres de ce récif en parfaite santé et préservé des perturbations environnementales.