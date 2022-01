Polynésie : un jardin de roses sous la mer

L'exploration de ce jour-là va se dérouler entre 40 et 80 mètres de profondeur. Et ce qu'ils vont découvrir au fond va largement dépasser leurs espérances. En plein cœur du Pacifique, ce récif corallien profond, aux allures de champs de roses géantes, pourrait être l'un des plus grands du monde. Une vallée très esthétique pour un photographe. Une mine d'informations pour une scientifique chevronnée. Pour le moment, les chercheurs ont déjà identifié trois kilomètres de ce récif en parfaite santé. Son secret serait son adaptation à la profondeur. En étalant leurs pétales, ces roses parviennent à capter la lumière et à se développer. Le photographe a même eu la chance d'immortaliser un événement exceptionnel lors de l'une de ses plongées. Un moment qui dure une heure.