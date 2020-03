Prendre un bol d'air à la pointe du Raz

La pointe du Raz est l'un des caps les plus à l'Ouest du pays. Elle domine les eaux agitées de la mer d'Iroise. Chaque année, le site reçoit plus d'un million de visiteurs, mais il retrouve aujourd'hui son état naturel et sauvage. Le lieu est désert et les commerces sont fermés, alors que la saison touristique devait démarrer cette semaine. Comment la pointe du Raz vit-elle le confinement ?



