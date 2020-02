Ronda, la perle de l'Andalousie

Perdue dans la campagne andalouse, Ronda, une cité médiévale, construite à même la falaise, est perchée à 100 mètres de hauteur. Un pont lui a servi longtemps d'aqueduc, permettant ainsi de stocker de précieuse réserve d'eaux. Une série de dénivelés amènent jusqu'aux gorges du Tage, le plus long fleuve de la péninsule Ibérique. Tout cela rendu possible grâce à l'ingéniosité des habitants.



