Safari en Afrique du Sud : le réveil de la savane

Sous les premiers rayons annonçant l'été austral, nous vous ferons découvrir une scène de vie sauvage dans le sanctuaire animale de 21 000 hectares au nord de Pretoria. Pas besoin d'y parcourir un kilomètre pour croiser les emblématiques impalas ou un troupeau d'éléphants nonchalant. Ces six derniers mois, le parc est resté confiner comme presque toute l'Afrique du Sud. Et depuis qu'il est privé de ces milliers de visiteurs, sa faune laisse plus aisément observée. L'industrie du Safari attire chaque année plus de six millions de visiteurs. Et ces parcs misent actuellement sur des visiteurs locaux en espérant le retour des touristes étrangers.



La frontière sud-africaine n'est ouverte que depuis 15 jours. Et pour continuer à faire rêver le monde avec sa nature, le pays a décidé d'innover malgré la crise. À Johannesburg, l'économie du safari tente de se réinventer. Le dernier produit à la mode en ces temps confinés est un safari virtuel, diffusé en direct depuis une dizaine de réserves en Afrique du Sud et sur le continent. Les rangers produisent chaque jour un show télévisé de six heures, mis en ligne pour des centaines de millions d'amateurs dans le monde.



Ils tournent des images dignes d'un décor de carte postale pour séduire une part des six millions d'étrangers qui visitent chaque année ces parcs. Mais en 2020, ce sera à travers les écrans. Mais sans touristes, pas d'argent. Et sans argent, difficile de préserver la faune des réserves. Ils protègent alors la faune dans l'espoir de voir revenir très vite les visiteurs étrangers pour retrouver cette nature qui se donne plus que jamais en spectacle au royaume du safari.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/10/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1.