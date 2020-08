Saint-Marin, plus petite république d'Europe

L'État de Saint-Marin est un territoire à peine plus grand que la ville de Montpellier. C'est une destination très peu touristique. Pour s'y rendre, il faut d'abord survoler les Alpes, rouler pendant 1h30 au milieu des vignes, faire une dernière ascension et nous voilà arrivés dans la plus petite et la plus ancienne république du monde. À Saint-Marin, l'histoire est au coin de chaque ruelle. Perché à 750 mètres au-dessus du sol, le centre historique est classé au patrimoine mondial de l'Unesco. Comme symbole du pays, on a trois tours qui représentent de véritables forteresses médiévales l'ayant rendu inasiégeable pendant des siècles. Découvrez le système politique de Saint-Marin, ses incontournables et sa gastronomie.



