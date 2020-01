Saint-Pierre-et-Miquelon, l'archipel aux grands espaces naturels

Découvert par des pêcheurs il y a 500 ans, Saint-Pierre s'est construit autour de son port. Après la fin de l'époque florissante de pêche à la morue de Terre-Neuve, les bateaux de pêche professionels s'y font rares. Miquelon est l'autre île habitée de l'archipel. On y déguste notamment les coquilles succulentes, mais elle est aussi réputée pour ses grands espaces naturels et ses routes au panorama imprenable. L'île aux Marins ou île fantôme, se trouve à dix minutes en bateau de Saint-Pierre.



