Sensations fortes à La Réunion avec les adeptes de wingsuit

L'immensité du ciel est le terrain de jeu favori des adeptes de wingsuit, une discipline extrêmement risquée qui était jusqu'à présent réservée à quelques initiés. À l'île de La Réunion, certains ont décidé d'ouvrir doucement leur club très fermé à condition de suivre une solide formation. Les sensations incomparables que procure le vol en combinaison ailée, attirent chaque année de plus en plus d'adeptes dans le ciel réunionnais.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/09/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.