Suivez le guide : à la découverte des trésors de la Baie de Morlaix

Notre périple dans la Baie de Morlaix commence par une quête, celle d'un trésor enfouie sous les eaux. Ludovic Le Gall, scaphandrier de métier, fait vieillir 10 000 bouteilles de vin dans les profondeurs de la Manche. Selon lui, le vin développerait des aromes particuliers grâce au jeu des marées et aux changements de température sous l'eau. La Baie de Morlaix donnerait plus de maturité, de rondeur et d'ouverture à celui-ci.



Un peu plus loin, nous rencontrons Amanda Keravel, une spécialiste de la région. Elle nous fait découvrir la baie en kayak. Depuis la base nautique de Carantec, nous mettons le cap sur le Château du Taureau, un fort construit au XVIe siècle pour protéger Morlaix de l'attaque des Anglais.



Ensuite, nous faisons une escale sur l'île de Batz, un petit paradis pour les promeneurs. Ici se trouve un jardin exotique qui fait voyager les visiteurs au Mexique, en Afrique du Sud ou encore sur l'île de La Réunion.



