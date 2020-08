Tour de France : une belle aventure au sommet du puy Mary

Le rendez-vous a été donné au pied des montagnes. La journée devrait être sportive car nous partons de Mandailles-Saint-Julien (Cantal) à 900 mètres d'altitude pour rejoindre le col du pas de Peyrol. En tout, on devra donc parcourir à peu près treize kilomètres de montée. Avant d'arriver à destination, on s'arrête à 1 300 mètres d'altitude pour prendre une pause sur les terres de Franck. Et après 1h20 d'effort, le sommet s'offre enfin à nous. Découvrez la splendeur du puy Mary.



