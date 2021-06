Tour du monde en famille : cap sur la Bolivie

Après le Mexique et le Guatemala, la Bolivie semble encore plus sauvage, notamment au Sud Lípez, sur le plateau de la cordillère des Andes. Perché entre 3 900 et 4 800 mètres d'altitude, on découvre les premiers vrais paysages d'Amérique du Sud. Lamas, formations rocheuses incroyables, flamants roses... voilà le cadre qui accueille Louis Olivier et sa famille.