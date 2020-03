Annecy, d'ordinaire prisée des touristes, au ralenti à l'heure du confinement

En cette fin d'hiver, Annecy ressemble à une ville morte avec le confinement. Les bateaux de croisière sommeillent et le pont des amours n'a plus droit à une seule étreinte. Si d'habitude, les eaux du lac sont troublées par les pêcheurs, elles sont désormais scintillantes et les cygnes y règnent en maîtres. Un silence qui change des journées effervescentes et qui réjouit les habitants.