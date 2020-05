Un bol d'air en Corrèze et ses beaux villages

Beaulieu-sur-Dordogne, Curemonte et Ségur-le-Château sont trois villages de Corrèze classés parmi les plus beaux du pays. À l'heure du confinement, ils n'ont rien perdu de leur charme et de leur caractère. Bordée de collines verdoyantes, la cité médiévale de Beaulieu-sur-Dordogne se distingue par son patrimoine architectural. Dans l'attente d'un retour à la normale, le village de Curemonte se languit de son ancienne vie. Le village de Ségur-le-Château, quant à lui, vit au rythme de la nature.



