Un bol d'air en rade de Cherbourg

À Cherbourg, les bateaux de pêche sont amarrés dans le bassin du port depuis un mois. Du côté de la gare maritime transatlantique, qui a vu passer des millions de voyageurs, il n'y a plus personne, hormis des promeneurs limités à une heure de balade. Et si le cœur de la ville bat d'habitude sur un pont tournant, ce métronome du rythme ne tourne plus désormais. Quant aux mouvements des navires, ils sont presque devenus inexistants dans cette grande cité portuaire.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 27/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1.