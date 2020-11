Un grand bol d'air pur en Camargue

Avec des chevaux en liberté lancés au galop dans l'étang de Vaccarès, le spectacle est grandiose. Au son des guitares gitanes, une course sans entrave se dispute dans les grands espaces camarguais. Dans le pur respect des traditions, la manade est guidée par le gardian du domaine de Cacharel. Une vie au plus près de la nature qui séduit les plus jeunes. Anaïs, originaire de Clermont-Ferrand, s'est prise de passion et s'est installée dans la région.