Un week-end à Bruxelles, la capitale européenne

Cette visite nous a ouvert l'appétit. Il y a les cornets frites et des plaisirs sucrés appétissants. Dans le bistrot "La Fleur en Papier Doré", nous dégustons le plat principal, le stoemp. La nuit tombée, nous passons la soirée au "Cabaret Mademoiselle" et le temple du burlesque. On y croise des artistes de cirque, des danseurs et des drag queens. Entre numéros de clown et playback déjanté, il y en a pour tous les goûts.