Un week-end autour de Brest

Pour découvrir les charmes naturelles et authentiques de la Bretagne, rien de telle qu'une petite escapade dans le Finistère, plus précisément autour de Brest. Ce bout du monde, offrant près de 1 500 km de côtes, propose une variété de paysages mais aussi de météos. De la presqu'île de Crozon, au Cap de la Chèvre en passant par l'Île-de-Batz ou encore par la Vallée des Saints, aussi surnommée l'île de Pâques bretonne, autant de sites incontournables s'offrent aux visiteurs.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 27/06/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 27 juin 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.