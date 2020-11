Un week-end dans le Mâconnais, une région qui produit de merveilleux vins

Aux portes de Mâcon, vous remarquerez à première vue la roche de Solutré, tel un Sphinx au milieu des vignes. Cette roche monumentale se dresse comme un véritable emblème du Mâconnais. Selon les habitants, elle se gravit en 45 minutes montre en main. Mais Gaëlle Charnay a fait le test pour nous, et cette dernière a mis seulement 20 minutes pour arriver au sommet.



Aux détours des routes du Mâconnais, on découvre des dizaines de châteaux comme celui de Cormatin inspiré du palais de Luxembourg. Sur place, l'un des propriétaires vous fera revêtir les habits d'une marquise du XVIIe siècle. À cette époque, les portes étaient étroites, l'or étincelait et le plafond nous donnait le vertige. Ici, le language semble ne pas avoir pris une ride.



Maintenant, partons à la découverte des vignobles en mobylettes. Une virée au vrombrissement des motos-bécanes. À 20 km/h, vous aurez tout le temps de constater que les vignes ont sculpté le paysage. Deux heures de balade qui se terminent par un casse-croûte, sorti tout droit des sacoches. Retrouvez en images les adresses et bons plans pour un week-end à Mâcon.