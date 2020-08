Une traversée du Jura à vélo

Plaines, vallons, montagnes... le Jura a tout pour plaire aux adeptes du cyclisme. Pour notre part, le périple a commencé sur du plat aux côtés d'un guide de choix. Connaissant les routes du Jura par cœur, il nous emmène dans les lieux phares d'Arbois. On y a notamment découvert le laboratoire où Louis Pasteur a élaboré le vaccin contre la rage. Quid des trésors cachés des villages de Château-Chalon et de Baume-les-Messieurs ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 22/08/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 22 août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.