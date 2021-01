Vacances en Guadeloupe : une parenthèse enchantée

Eau turquoise, température de 27 degrés du matin au soir, absence de couvre-feu à 20 heures, port du masque non obligatoire... Vu de métropole, ces images filmées dans la vidéo en tête de cet article font presque mal aux yeux. "On habite entre le Jura et les Alpes. Donc, ça fait un mois et demi qu'on a une bonne grisaille. Et là, je dois avouer que quand on a débarqué sur le tarmac à Point-à-Pitre, on était content de voir le soleil et la température", se réjouit un visiteur.