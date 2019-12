Visiter Bruges et profiter du charme de la Venise du Nord

Alors que les marchés de Noël éteindront bientôt leurs guirlandes, c'est l'occasion idéale pour profiter d'un dernier voyage. En Belgique, quand la ville de Bruges s'illumine, elle offre une atmosphère chaleureuse. Avec les canaux qui scintillent, la ville se pare de ses beaux atours. Le centre historique et ses pavés invitent à la balade pour découvrir les incontournables de la petite Venise du Nord. Si Bruges se visite souvent en calèche, elle dévoile son plus beau visage sur les canaux.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 27/12/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 27 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.